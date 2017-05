Rama në Dibër: Siç luftuam për Vettingun, do bëjmë edhe për ekonominë

“PD nuk bën dot shtet”. Ka qenë ky mesazhi që kryeministri Edi Rama ka përcjellë në një takim elektoral me banorët e Peshkopisë.

“As Saliu as ata të tjerët nuk bëjnë dot shtet. Dhe shembulli më kuptimplotë është reforma në drejtësi, që gjithë njëzet e kusur vite thoshin që do ta bënin, por vetëm vinin arna. Dhe gjykatat janë akoma pazar, sa të fillojë të zbatohet vettingu”, ka thënë Rama.

Ai ka theksuar se, drejtësinë e morën në dorë gjykatësit e Saliut, të cilët e bënë çorap”. Më tej Rama e ka vënë theksin edhe tek rëndësia që ka vettingu për zhvillimin ekonomik, duke premtuar rritjen e ekonomisë mandatin e tij të ardhshëm.

“Thonë ç’lidhje ka vettingu? Vettingu do ta bëjë ekonominë më të mirë. Ne do ta kalojmë rritjen prej 5 për qind në mandatin e ardhshëm dhe me të njëjtën këmbëngulje që luftuam për vettingun do të luftojmë për mirëqenien dhe punësimin”, ka thënë Rama.

Më tej ai ka premtuar se, Rruga e Arbrit do të fillojë të ndërtohet, duke u kujtuar të pranishëmve premtimet boshe të bëra nga opozita e sotme kur ishte në pushtet.

29 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)