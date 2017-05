Rama: PD merret me veshjen time dhe jo me probleme konkrete

Kryeministri Edi Rama ishte sot në qytetin e Klosit ku zhvilloi një takim me fermerët. Rama tha se bujqësia ka pasur rritje të prodhimit. Ai shtoi se e morën shtetin me një mal me borxhe. Gjithashtu ai deklaroi se gjatë qeverisjes së tij çmimi i energjisë është ulur dhe jo siç pretendohet nga kundërshtarët e tij.

Rama përmendi një sërë problemesh që ka vendi, duke filluar nga drejtësia, e cila krijon edhe një sërë problemesh të tjera. “Reforma në drejtësi ishte domosdoshmëri”, tha kryeministri.

Veç kësaj, Rama foli edhe për komentet që bëri opozita për veshjen e tij gjatë Samitit të NATO-s. “Merren me veshjen time. Gjithë jetën duke u marrë se si vishet tjetri. Këtë punë kanë bërë”, theksoi ai.

29 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)