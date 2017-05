Siria, Macron: Përgjigje e ashpër nëse Damasku përdor armë kimike

Në takimin e sotëm ndërmjet presidentit të Francës, Emmanuel Macron, dhe presidentit të Rusisë, Vladimir Putin, janë trajtuar shumë çështje nga aspekti global dhe ato për raportet ndërmjet dy vendeve, në prizmin e temave aktuale ndërkombëtare.

Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, tha se me presidentin e Rusisë, Vladimir Putin, janë pajtuar për të diskutuar për bashkëpunim më të ngushtë në përpjekjet kundër terrorit.

“Prioritet i yni absolut është lufta kundër terrorizmit dhe çrrënjosja e grupeve terroriste, e veçanërisht Daeshit. Kjo është çështja kryesore që ne e kemi të përbashkët në Siri. Ajo që dëshiroj të shoh përtej punës që ne e bëjmë në kaolicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, është që ne ta forcojmë partneritetin tonë me Rusinë”, tha Macron, në konferencën e përbashkët për shtyp në Pallatin Versajë, afër Parisit.

Në këtë kuadër, presidenti i Rusisë, tha se kolegu i tij francez ka ofruar krijimin e një grupi të punës.

“Zoti president ofroi që të krijohet një lloj i grupit të punës në të cilin delegacionet do ta vizitonin Moskën dhe Parisin dhe do të punonin në nivelin praktik dhe dëshiroj ta theksoj këtë, në nivel praktik – për të krijuar bashkëpunim në luftën kundër kërcënimit nga terrorizmi, që përfundimisht është ekstremisht i rrezikshëm si për ne ashtu edhe për vendet evropiane, përfshirë Francën”, tha Vladimir Putin.

Ai theksoi rëndësinë e sigurimit të shtetit të Sirisë, që sipas tij, është esencial për luftimin e terrorizmit.

Për Francën, përdorimi i armatimit kimik në Siri është linjë e kuqe dhe do të rezultonte me kundërsulm, tha Emmanuel Macron.

“Çfarëdo përdorimi i armatimit kimik do të rezultoj me hakmarrje dhe kundërsulm të menjëhershëm, së paku sa i përeketë Francës”, tha Macron në konferencën e përbashkët për gazetarë me presidentin rus, Vladimir Putin.

29 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)