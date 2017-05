Dasma, Fotinia preket: Isha e vetme

Fotinia preket kur është duke folur me Danjelin, Olsin dhe Fiorentinën rreth dasmës dhe thotë se ajo është ndjerë fillikat e vetme, duke qenë se asnjë prej familjarëve të saj nuk erdhi ta mbështesë në ditën më të veçantë të saj.

“Unë kam qenë tek pull vetëm, Danjelit i erdhi motra. Kur jam martuar e kam përjetuar vetëm atë gjë dhe është shume e rëndë për mua”, shprehet Fotinia e cila nis të përlotet.

Olsi i afrohet dhe e përqafon dhe e mbështet duke i thënë se dasma jashtë do të të bëhet edhe më e bukur. “Nëse këtu kishe vetëm një buqetë me lule, në dasmën jashtë do kesh 300”, i thotë Olsi, i cili më pas tregon “Kur sapo pata dalë nga burgu pata shkruajtur diçka: Në një moment të vështirë të jetës mendova se gjithçka kishte mbaruar, por ndodhi e kundërta aty gjithçka sapo nisi”, duke shtuar se pas dasme për të gjithçka nis nga e para.

Më tej Olsi shfaq besimin se ata të dy do t’ia dalin mbanë të përballojnë jetën shumë mirë kur të dalin jashtë.

