Duka: Keqardhje për Tiranën, uroj të rikthehet si Juventusi

“Epilogu i një sezoni”. Mbi këtë temë presidenti i FSHF-së Armand Duka dhe Sekretari i Përgjithshëm Ilir Shulku folën sot në selinë e federatës mbi çështje që lidhen me kampionatin që sapo u mbyll, kontestimet e klubeve, si edhe me një sërë çështjesh të tjera.

Presidenti Duka lidhur me kontestimet e gjykimit, u shpreh se gabimet kanë ekzistuar dhe do të ekzistojnë si pjesë e futbollit, por ato nuk kanë qenë vendimtarë mbi ecurinë e ekipeve deri në mbyllje të kampionatit, çka përligj Kukësin kampion dhe Skënderbeun në vend të tretë.

“Unë nuk besoj se ky edicion apo ai më parë ka pasur gabime më shumë, apo më pak. Gabimet kanë ekzistuar dhe do të ekzistojnë edhe në të ardhmen. Mendoj se në radhë të parë duhet të mësohemi ta pranojmë fituesin, ta urojmë, nëse e pranojmë ne si aktorë, do të rritnim interesin për atë garë dhe për ta fituar.”

“Jo për të fshehur gabimet tona, apo tentativën e pakufijtë për të marrë diçka nga gara. Duke e bërë pis atë, presim degën ku jemi ulur vetë. Kjo është loja, gabimet kanë ekzistuar dhe ekzistojnë. Komisionet përkatëse në FSHF kanë patur dhe kanë të drejtën e hetimit, që e bëjnë në lidhje me performancën e gjyqtarëve, por dënimet nuk bëhen publike, por merren nga komisionet. Jam i sigurt që gjyqtarët nuk kanë qenë vendimtarë në ecurinë e garës”, – theksoi Presidenti Duka në lidhje me pikën më të anatemuar kohët e fundit, pjesën e gjykimit.

Në lidhje me rënien e Tiranës në një kategori më poshtë, Armand Duka shprehu keqardhje si president i FSHF-së. “Do të më vinte keq, edhe po të mos isha president, sepse bëhet fjalë për një klub me shumë histori, por nuk e quaj dramë. Tirana mund të riorganizohet dhe të rikthehet siç u rikthye Partizani, që për më tepër ra deri në Kategorinë e Dytë, dhe sot është pretendent për titull. Kam besim se presidenti Halili do dijë ta rikthejë në nivele të larta. Një vit do kalojë shpejt dhe uroj që Tirana të rikthehet si Partizani, Juventus, apo Zyrihu”.

31 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)