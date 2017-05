Monika Kryemadhi: Hapim 270 mijë vende pune, do jemi forcë e parë

Zëvendëskryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi ka folur sot mbi situatën politike; zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit dhe programin e partisë së saj.

Sipas Kryemadhit, LSI ka një program të qartë për mënyrën se si do të hapë 270 mijë vende pune. “Aty është e qartë se si do të krijohen vendet e punës në sektorë të ndryshëm. Ka një paketë fiskale shumë të çliruar. Rritja e taksave nuk solli rritje në buxhetin e shtetit dhe në këtë pikë Partia Socialiste vuri veton e saj”, tha ajo.

Në lidhje me mënyrën e qeverisjen PS-LSI, Kryemadhi tha se ka dështime, siç është çështja e energjisë elektrike. Sipas saj familje shumë të varfra nuk përballojnë dot pagesën e faturave, ndërkohë oligarkë të pasur, kanë miliona lekë pa paguar.

“Qeverisja aktuale ka dështime dhe duhet të punohet fort. Kjo qeveri nuk duhet të jetë arrogante, por të ulet me qytetarët e saj. Shteti dhe biznesi duhet të jenë partnerë mes tyre dhe jo armiq. Presioni është ushtuar vetëm mbi të varfrit”, vijoi Kryemadhi.

“Aleancat mes partive,-tha Kryemadhi,- i vendosin qytetarët me votën e tyre me 25 qershor”. Gjithsesi, sipas Nr2., të LSI-së, do të jenë edhe forumet politike ata që do të marrin një vendim.

Në lidhje me koalicionin me Partinë Socialiste Kryemadhi tha se LSI ka respektuar marrëveshjen në çdo moment.

“LSI ka qëndruar luajale me marrëveshjen e Partisë Socialiste dhe e ka zbatuar atë me përpikmërinë më të madhe. Unë do i kërkoja PS që t’i përkushtohej më shumë anëtarëve të partisë së saj.

Ne mund të merrnim18 mandate në zgjedhjet e 2013, por morëm dy më pak që i kaluan Partisë Socialiste në bazë të koalicionit dhe kodit zgjedhor. Në 2015, LSI pati një rritje shumë të madhe. Në këto zgjedhje favorizohemi shumë, ndonëse dëmtohen partitë e vogla. Ato me merrnin mandatin me bishtat e votave të mbetura nga Partitë e mëdha. Në 2015 kishim 34 mandate dhe në çdo zgjedhje kemi pasur dyfishim të votave. Kështu që bëjeni vetë përllogaritjen”, tha ajo.

