Basha ftesë Ramës: Eja debatojmë në Vlorë! Më kthe përgjigje

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha sërish nga Vlora i ka bërë thirrje kryeministrit Rama që të dalin së bashku në një debat televiziv. Por, sipas shefit të opozitës, Rama nuk del se nuk ka çfarë tu thojë qytetarëve shqiptarë, sepse ka dështuar në të gjithë premtimet e tij.

“Republika e Re do ketë në qendër të vëmendjes qytetarin e thjeshtë. Ky është ndryshimi i madh që lindi si pasojë e vullnetit tuaj. Fushata nesër hyn në ditën e 6 dhe kemi akoma 23 ditë nga heshtja zgjedhore. Kemi dëgjuar lloj-lloj fabulash nga Edi Rama në televizor. Edhe sot çfarë nuk tha, por vetëm me ekipin tonë fitues e ka merakun e veçantë të Lulzim Bashës. Ai e ka frikë se ky ekip do të jetë fitues.

Ku i ke 300 mijë vendet e punës, ku e ke taksën e ulët, ku e kë shëndetësinë falas? I premtove, por asnjë gjë nuk mbajte. Këtu nga Vlora, i përsëris Edi Ramës ftesën për debat televiziv. Eja që të dalim përpara shqiptarëve dhe të bëjë secili bilancin e tij. Ti fol për programin tënd dhe unë flas për bilancin tim. Le ta bëjmë debatin e parë në sheshin e “Flamurit” në Vlorë. Ka 5 ditë që e ftoj në debat, por nuk më kthen përgjigje. Po më kthe një përgjigje more burri i dheut. Eja në debat! Unë e di se pse ke frikë, sepse nuk ke çfarë tu thuash shqiptarëve”, tha Basha.

Më tej, Basha ka prezantuar programin e tij politik, duke thënë se ai është përgatitur nga ekspertët më të mirë ekonomikë. “Vij sot përpara jush me programin më të mirë që është hartuar në këto 27 vite. Plani im ekonomik do të vihet në zbatim që ditën e parë që do të jem në qeveri. Do çlirojmë energjinë pozitive dhe milionat do të vërshojnë në biznes. Do hapim fabrika dhe do i mbështesim me subvencione. Ky është plani im për një ekonomi të fortë. E nesërmja e sigurt është kur fëmijët të shkojnë në shkollë e do të kenë drekën falas. Do i kthej në shtretër, aparatura, ilaçe ato para që shkuan për koncesione në shëndetësi. Do iu paguajmë 300 kv falas familjeve që marrin ndihmë ekonomike. Do e thajmë moçalin e do largojmë bretkosat e politikës”, ishte pjesa e programit politik që Basha prezantoi në Vlorë.

31 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)