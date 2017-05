Klima, Trump do t’i tërheqë SHBA-të nga Marrëveshja e Parisit

Pritet që presideni, Donald Trump, do t’i tërheq Shtetet e Bashkuara nga Marrëveshja e Parisit e vitit 2015 për klimë, kanë raportuar mediat amerikane. Agjencia Reuters e ka cituar një burim që ishte i informuar për vendimin, që ka thënë sot se zoti Trump ka vendosur ta realizoj premtimin e fushatës për këtë marrëveshje, me të cilën shtetet janë pajtuar për ta ulur emisionin e gazrave, me qëllim të luftës kundër ndryshimeve klimatike.

Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë i tha agjencisë Associated Press se mund të ketë “përjashtime në terminologjinë”, që Trump e përdorë për ta shpallur tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja, duke e lënë të hapur mundësinë që vendimi nuk është final. “Trump me gjasë do të tërhiqet nga marrëveshja e Parisit për klimë”, ka raportuar rrjeti ABC, duke e cituar një zyrtar të lartë të Shtëpisë së Bardhë.

Por, ky zyrtar ka tërhequr vërejtjen se asnjë vendim nuk është final derisa presidenti ta shpallë atë. Më herët, Donald Trump, i cili më parë është kërcënuar me tërheqje nga marrëveshja, ka refuzuar ta riafirmoj përkushtimin e Shteteve të Bashkuara për këtë marrëveshje.

31 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)