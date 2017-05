Ministria e Financave kërkon procedim penal për inspektorin e Tatimeve

Ministria e Financave i ka kërkuar Prokurorisë procedimin penal për Kliton Bistrin, inspektor i Hetimit Tatimor, me atributet e oficerit të Policisë Gjyqësore, pasi në kundërshtim flagrant me ligjet në fuqi si dhe me udhëzimin e kryeministrit, ka marrë pjesë në aktivitete partiake gjatë fushatës elektorale.

Në deklaratën e Ministrisë së Financave, veprimi i tij është në shkelje të hapur të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë.

Ministria e Financave ka urdhëruar më datë 29 maj shkarkimin e menjëhershëm të Kliton Bistrit. Nisur nga ky rast, Ministria e Financave kërkon nga të gjithë punonjësit e institucioneve të varësisë që të zbatojnë me përpikëri detyrat funksionale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

31 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)