Rama: Reforma në arsim çliroi shkollat nga korrupsioni

Kreu i Partisë Socialiste Edi Rama e ka vijuar turin e tij elektoral në Rrëshen, ku nuk ka nguruar që të flasë për ndryshimet që kanë ndodhur në këtë Bashki, nën drejtimin e Ndrec Dedës. Por i gjithë ky ndryshim, sipas tij ka ndodhur edhe falë mbështetjes së qeverisë dhe punës së mirë të Dedës.

“Jo vetëm mirditorët që ndjehen pjesë e partisë sonë, por të gjithë duhet të bashkojnë votën me 25 qershor, që ta bëjnë këtë ditë kuqe e zi, e jo ngjyra-ngjyra. Gjithashtu duhet të mbështetet Lindita që udhëheq skuadrën e Lezhës dhe ka meritën që ka bërë reformën në Arsim, që duhet të thellohet e të çohet përpara. Po ua them konkretisht, të gjitha nënave dhe baballarëve që janë me fëmijë në shkollë, se falë reformës në Arsim, që Lindita ka ndërmarrë me kurajë, jemi në rrugën e çlirimit përfundimtar të shkollës nga pesha e tmerrshme e 100 teksteve të mbushura me budallallëqeve. Vota nuk është tifozllëk, por mundësi për vendin”, tha Rama.

Rama pastaj ka hedhur batuta ndaj kryetarit të PD-së, Lulzim Basha lidhur me paktin që e nxori opozitën nga çadra, duke shtuar se se demokratët i kanë një borxh PS-së. “Tani demokratët na kanë një borxh neve. Se ne ua shpëtuam Lulin. E nxorëm nga çadra dhe e futëm në zgjedhje”, tha Rama.

“Kur them unë që Luli është në gjumë, ai thotë mos trego barsoleta. Ja shikojeni vetë. 700 afate ka shkelur, sepse flë gjumë. Zgjohet para kamerave në Republikën e Re dhe pastaj shko e fle e gjumë”, tha ai më tej.

31maj 2017 (gazeta-Shqip.com)