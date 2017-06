Basha në Vaun e Dejës: Rama ofron vetëm papunësi dhe emigracion

Kryetari i PD-së Lulzim Basha hapi sot fushatën elektorale në Vaun e Dejës, Pukë dhe Fushë Arrëz.

Mitingu i parë filloi në Vaun e Dejës në orën 10:00, ku Basha tha: “Opozita sot është e bashkuar nën siglën e Partisë Demokratike. Ata janë të përçarë, ne jemi të bashkuar. Ata janë të përçarë nga pazari i vjetër i republikës së vjetër. Vau i Dejës lëngon si pasojë e shkatërrimeve në ekonomi. Bashkë në këto 4 vite i kemi qarë këto halle sa herë kam qënë këtu me biznesmenët e vegjël, me fermerët dhe për 4 vite rresht për fat të keq nuk kemi gjetur asnjë lajm të mirë, asnjë shpresë. Ju kam pyetur “si i keni punët, o fermerë?” e më keni thënë “keq e mos më keq!” Rinia e lënë në mes të katër rrugëve e ka pasur të vështirë këto 4 vite të ëndërrojë çdo lloj ëndrre tjetër veç asaj të largimit nga shtëpia prindërore, nga Shqipëria, sepse Shqipëria me Edi Ramën kryeministër nuk i afron asnjë mundësi veç papunësinsë dhe tarifave të larta në universitete.

Një ditë më parë Rama nxori një foto ku shkruante: Halim Kosova i bashkohet kërkimit të PD për kandidatë”.

Por sot Basha tha: Ku ta dija unë që ai do merrej me estrada, kur ua thashë para 5 ditësh s’ma merrte mendja që do nxirrte edhe prapanicën e elefantit, fushatë me prapanicë, për të deniguruar një legjendë sic është Halim Kosova, por nuk e ka me Halim Kosovën as me elefantin, e ka për të hequr mendjen nga hallet e vërteta”.

