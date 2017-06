Pakti me PD, Rama: Ministrat teknikë ikin me 26 qershor

Kryeministri Edi Rama, i ftuar mbrëmjen e sotme në emisionin ‘Opinion”, ka zbardhur një pjesë të marrëveshjes që ka bërë me Partinë Demokratike, për futjen e kësaj të fundit në zgjedhje. Sipas Ramës, ministrat teknikë, të propozuar nga Partia Demokratike, do të jenë aty deri me 25 qershor dhe një ditë më pas ata do të largohen.

“Ministrat e opozitës janë kujdestarë të etikës së administratës në zgjedhje deri më 25 qershor. Nëse 25 qershori nxjerr fituese Partinë Socialiste, ministrat teknikë, me datë 26 largohen. Ata nuk kanë asnjë procedurë tjetër që lidhen me politikat e qeverisë apo buxhetin e shtetit. Gjithçka lidhet me zgjedhjet. Marrëveshja nga garanton, që për herë të parë pas zgjedhjeve të kemi një fitues dhe një humbës dhe humbësi të përgëzojë fituesin e tu jepet fund akuzave dhe shpifjeve për manipulim të zgjedhjeve.

Nuk dhashë dorëheqjen si Kryeministër, jo për çështje frike, por për çështje përgjegjësie. Në përudhën zgjedhore do të kemi një proces që çdo gjë verifikohet. Është një qeveri që vazhdon punën e saj politike. Puna vazhdon normalisht, ndërkohë pjesëmarrjes së këtyre figurave në krye të ministrive, është një garanci për procesin e zgjedhjeve.

Nuk kam problem me ministrat teknikë. Nuk jam Kryeministri që duhet të bëjë detyrën e tyre. Zëvendëskryeministrja është e ngarkuar që të koordinojë të gjithë punën e ministrave. Marrëveshja me PD është një marrëveshje për Shqipërinë. Prezenca e atyre ministrave është shumë e rëndësishme për sa i përket së nesërmes. Këtu hapet një epokë e re mes qeverisë dhe opozitës. Shqiptarët do kenë një skenë politike ku palët kundërshtare, do të jenë një palë në raport me ambicien që ne kemi, futjen e Shqipërisë në BE. Unë nuk e kam shkelur Kushtetutën, duke i shtyrë zgjedhjet vetëm në një javë. kjo parashikohet në Kushtetutë. Nuk e kam pranuar paketën MeCalister dhe as nuk doja që ta pranoja. Duhej një zgjidhje e përhershme jo një recetë që do na sillte të tjera kriza”, tha Rama.

