Shqiptarët, populli më i politizuar në Europë

Shqiptarët janë populli më i politizuar i Europës. Përfundimi del nga një sondazh i përbashkët i Bankës Botërore dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, të cilat kanë pyetur 51 mijë familje në 29 vende të ndryshme të Europës dhe Azisë Qendrore.

Kjo është shifra më e lartë jo vetëm në Europë, por edhe ndërmjet ekonomive të ngjashme në zhvillim. Pas Shqipërisë, vendi i dytë më i politizuar renditet Mongolia, ku pjesa e popullsisë që rezulton e anëtarësuar në një parti politike është rreth 17 përqind.

Më pas vijnë me radhë Taxhikistani me 15 përqind dhe Mali i Zi me 14 përqind, ndërsa në Europën e zhvilluar pjesa e popullsisë së anëtarësuar në partitë politike është vetëm 7 për qind ose 3 herë më pak se sa në Shqipëri.

Renditja e Shqipërisë në catinë e botës, për nga aktivizimi politik nuk është e rastësishme. Vrojtimi nxjerr në pah se sa më i varfër të jetë një vend, aq më shumë i politizuar është ai. Ndaj përtej pasionit për politikën, sic duket ka dhe të tjera shkaqe se pse shqiptarët dynden tek partitë.

Ndoshta për shumë prej tyre mbajtja e një tesere partie në xhep është rruga më e lehtë për një vend pune apo për një të ardhme më të mirë ekonomike, ose të paktën kështu shpresojnë.

1 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)