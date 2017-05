Votohet qeveria e re në Maqedoni

Parlamenti maqedonas ka votuar pak para mesnatës së 31 majit qeverinë e re të Maqedonisë me 62 vota pro, 44 kundër dhe 5 abstenim.

Qeveria e udhëhequr nga Zoran Zaev është votuar pas fjalimit të të mandatuarit për kryeministër të qeverisë, që siç e tha ai, do të jetë qeveri e shpresës.

”I pranoj edhe kritikat edhe ofendimet. E vërteta është një, dhe ajo do të del në sipërfaqe. Do të punojmë për bashkimin e popujve në vend. Ju lus që të na mbështetni për ligje që janë për qytetarët. E ardhmja do të na dënojë nëse nuk ju’a plotësojmë nevojat qytetarëve dhe nuk e çojmë vendin përpara.” tha Zaev mes tjerash në fjalimin për qeverinë e re.

Shqiptarët do të përfaqësohen me nëntë ministra. Gjashtë janë propozuar nga BD-ja, dy nga Aleanca për shqiptarët dhe një nga LSDM-ja.

1 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)