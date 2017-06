Anija shqiptare ndalon gomonen me 55 emigrantë në Egje

Anija Oriku e Forcës Detare shqiptare pjesë e operacionit të NATO-s në detin Egje, në orën 18-45, nga vrojtuesit e saj zbuloi një gomone të dyshuar me emigrantë që po i drejtohej brigjeve greke, rreth 1 milje nga zona ku po patrullonte.

Menjëherë u njoftuan strukturat përkatëse duke filluar me anijen flamurtare Brandenburg, Rojen Bregdetare turke, atë greke dhe FRONTEX.

Me ardhjen në koordinatat e caktuara, Roja Bregdetare turke filloi manovrat e ndalimit për Gomonen duke i prerë kursin si dhe duke hedhur rrjeta për ndalimin e motorëve.

Në orën 19-30 pas shumë tentativash të Rojes Bregdetare Turke, gomonja me emigtrantë kishte kaluar në ujërat territoriale greke nga ku, referuar edhe komunikimeve me Frontex, gomonia me emigrantë kishte kaluar nën përgjegjësinë e Frontex, nga të cilët u raportua se në gomone gjendeshin 55 persona ndër to 19 burra, 20 femra dhe 16 femijë.

2 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)