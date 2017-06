Kaçe lë pas problemet me De Biazin: Tani jam në formë

Ergys Kaçe një ndër risitë kryesore të listës së fundit të kombëtares, është rikthyer me kuqezinjtë pas një periudhe plot oshilacione, gjatë së cilës është folur edhe për një raport aspak të mirë me trajnerin De Biazi. Por çfarë ka ndodhur realisht, në prononcimin e tij mesfushori e lidh gjithcka me formën e tij sportive që nuk ka qenë gjithmonë maksimale.

”Futbolli i ka këto, ndodhin gjëra njëherë je mirë dhe njëherë nuk je mirë dhe kjo ka qenë nga arsyet që nuk kam qenë në kombëtare. Tani gjendja ime është më e mirë dhe jam shumë i kënaqur që jam grumbulluar sërish, sepse kam vite që jam pjesë e ekipit përfaqësues”.

Shqipëria vjen në përballjet me Luksemburgun dhe Izraelin pas disa zhgënjimeve radhazi. Klimë diametralisht e kundërt me atë të një viti më parë, kur ishte në dyert e Europianit. Kaçe nuk beson se përgjegjësitë mund t’i ngarkohen vetëm mesfushës ndërkohë që është besimplotë se një fitore ndaj Izraelit mund të ndryshojë situatën.

”Besoj se skuadra përpara 1 viti apo 2 vitesh ishte më mirë. Nuk mendoj se është faji i mesfushës, pasi çdo repart ka patur rënie, kemi bërë ndeshje të shkëlqyera si ajo në Portugali. Kohët e fundit nuk kemi kaluar një moment shumë pozitiv por po përmirësohemi, tashmë duam të bëjmë mirë të fitojmë në Izreal dhe të pozicionohemi sa më lart në renditje”

2 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)