Mosgrumbullimi në kombëtare, Xhaka “thumbon” De Biazin

Mungon në grumbullimin me kombëtaren, por me zemër është aty, dhe ashtu siç është kthyer tanimë një modë në futbollin modern, ka preferuar ta bëjë gjithcka të ditur nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale.

Taulant Xhaka shkruan pak fjalë mbi foton e tij me fanellën kuqezi, por që thonë shumë. ….. vijnë e ikin, por unë gjithmonë kuqezi, lutem me fitore”. Është ky mesazhi i Xhakës ku natyrisht nuk kërkon ndonjë sforco të madhe për të kuptuar se pikat i referohen fjalës trajnerët dhe më kontretisht marrëdhënies së tij të kompromentuar me De Biazin.

Mesfushori la grumbullimin e kombëtares pa pritur miqësoren me Bosnjën pas ndeshjes me Italinë, i irrituar për mungesën e aktivizimit e të një shpjegimi nga ana e De Biazit se përse nuk ishte preferuar për sfidën me të kaltërit. Edhe pse trajneri u përpoq ta amortizonte çështjen Taulant Xhaka u shfaq i drejtëpëdrejtë në një komunikatë të mëpasëshme ku i shprehu hapur pakënaqësitë e tij në lidhje me trajtimin e rezervuar nga trajneri.

De Biazi nuk e përfshiu 26-vjeçarin në grumbullimin e radhës për ndeshjet me Luksemburgun dhe Izraelin dhe duket e vështirë që krisja e raportit mes tyre të ketë një rikuperim në të ardhmen e afërt.

2 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)