Protestuesit në Beograd duan vdekjen e Haradinajt

Edhe dita e tretë e festivalit “Mirëdita, Dobar dan!”, që u mbajt në Beograd u shoqërua me protesta.

“Koha Ditore” raporton se protestuesit kanë mbajtur në duar një pankartë në të cilën shkruhet “For Ramsey’s next goal let it be Haradinaj!”. (Për golin e radhës së Ramseyt, le të jetë Haradinaj).

Ramsey është një futbollist, i cili sa herë që shënonte një gol një personalitet botëror vdiste.

Protestuesit kanë kënduar vazhdimisht këngën “Kosova është zemra e Serbisë”, derisa ajo është e qetë.

Serbia i ka ndalur hyrjen ish-presidentes së Kosovës, Atifete Jahjaga që të marrë pjesë në këtë festival, në provimin e librit “Unë dua të dëgjohem”, libër kujtimi me rrëfimet e grave të dhunuara gjatë luftës në Kosovë”. Festivali është shoqëruar me protesta edhe në dy ditët e para.

2 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)