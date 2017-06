Trump i drejtohet Gjykatës Supreme për ndalimin e myslimanëve

Administrata e Donald Trump i ka kërkuar Gjykatës Supreme të rivendosë menjëherë në fuqi urdhrin për ndalimin e udhëtimeve.

Zëdhënësja e Departamentit të Drejtësisë deklaroi se administrata është e bindur, se vendimi i presidentit Trump është brenda autoritetit të tij ligjor, e vjen si nevojë për të mbajtur kombin të sigurt për të mbrojtur komunitetet nga terrorizmi.

Aktualisht ky urdhër është bllokuar, pasi disa gjykata më të ulëta e konsiderojnë si diskriminues.

Urdhri parashikon ndalimin e përkohshëm të personave nga 6 vende me shumicë myslimane, me arsyetimin se kjo do t’i bënte Shtetet e Bashkuara më të sigurta.

2 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)