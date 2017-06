Basha: Rama fushatë me barsoleta, i ka ngelur vetëm të bëjë vertikalen

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha çeli sot fushatën elektorale në Kavajë, ku premtoi se pas 4 vjetësh shtrëngimi ekonomik dhe varfërie të paparë banorët e atij që e cilësoi si zemra e lirisë dhe demokracisë do të marrin në dorë fatin e tyre.

Duke risjellë në kujtesë vendimin e kryeministrit për të shtyrë zgjedhjet në Kavajë, Basha u shpreh se po mos të ishte për qëndresën e kavajasve, republika e vjetër do të vazhdonte ‘teatrin e kukullave’. Sipas Bashës, historia e 3 dekadave të fundit tregon se kur Kavaja është bashkë fitorja e PD është e sigurt.

“Po mos te ishte për qëndresën e kavajasve, mençurinë dhe forcën që ju treguat, diktatura do t’ja kishte dalë dhe republika e vjetër do të vazhdonte teatrin e kukullave, por shqiptarët u bashkuan, kavajasit u bashkuan.

Historia e 3 dekadave të fundit tregon se kur Kavaja është bashkë, e jona është fitorja. Duruar 4 vite të shtrëngimit më të paparë ekonomik, të kushteve më të mjera të kolapsit ekonomik, ku në Kavajën e trimërisë dhe kurajës, në Kavajën e rinisë nuk udhëhoqi virtyti, po fytyrat më të shëmtuara të krimit dhe drogës. 4 vite tallen me dinjitetin e fytyrës së demokracisë, nga Edi Rama dhe Ervis Roshi me shokë që menduan se mund të nëpërkëmbnin historinë e këtij qyteti dhe të zaptonin si çiflig një qytet të tërë, zemrën e lirisë dhe demokracisë. Sot janë strukur skutave ku e kanë vendin, dhe sot ky qyet bëhet gati të marrë në dorë lirinë e tij, sepse për lirinë e Kavajës, dinjitetin e saj, bëhet sot ky bashkim jo vetëm i demokratëve, por bashkim i çdo qytetari që e do Kavajën”, tha Basha.

Sipas Bashës, Rama bën fushatë me barsoleta, estradë dhe spektakël vetëm për t’ju shmangur llogaridhënies përpara shqiptarëve për premtimet e pambajtura.

“Asnjë pretim nuk mbajti Edi Eama ndaj e ka të pamundur sot të vijë këtu e të përballet. Bën fushatë me estradë, barsoleta, karikatura me elefantë, me cjep e dele, prite kur të na bëjë edhe vertikalen ndonjë ditë para sheshit vetëm e vetëm ta fshijë nga mendja e njerëzve premtimet e pambajtura. Kujton se do ta shtyjë 3 javë me spektakël e variete, mund ta shtyjë 2 ditë apo 5, por 3 javë me spektakël as Madona nuk e shtyn dot, jo më Edi Rama”, tha Basha.

3 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)