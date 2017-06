BB9, Dona kërcënon Musën: Do të të vras po më tradhtove

Dona dhe Musa janë një prej çifteve që janë lidhur bashkë në shtëpinë e Big Brother, përpos zënkave mes tyre, ata duken shumë të dashuruar.

Por mes një çifti normalisht ekziston edhe ndjenja e xhelozisë dhe Dona ka një mënyrë tepër të “egër” për ta treguar këtë.

“Po më tradhtove do të vras ta dish. Do ta shkul shpirtin”, i thotë Dona Musës, ndërsa ky i fundit i premton se nuk do ta tradhtonte kurrë.

3 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)