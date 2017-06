Greqi, sekuestrohet mbi 330 kg hashash që vinte nga Shqipëria

Policia greke raporton se ka sekuestruar mbi 300 kg kanabis, në afërsi të kufirit me Shqipërinë. Lënda narkotike u gjet në mjetin që drejtohej nga një shtetas shqiptar, i cili nuk qëndroi për kontroll kur iu kërkua nga patrulla e policisë.

Mësohet se policia arriti të identifikojë poseduesin e drogës dhe se ai është 36 vjeç. Mësohet se me poseduesin udhëtonte edhe një pasagjer tjetër, që ende nuk është identifikuar dhe ndodhet në arrati. Makina e ngarkuar me hashash u ndalua në rrugën nacionale Janinë-Kozan dhe saktësisht në qytezën e Konicës.

Në brendësi të mjetit dhe të portbagazhi, policia gjeti dhe sekuestroi 174 pako me kanabis dhe pesha totale ishte 335 kilogramë kanabis. Shërbimi antidrogë i Janinës po vazhdon operacionin për gjetjen dhe arrestimin e dy personave.

3 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)