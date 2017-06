Malësi e Madhe, asgjësohet parcela me kanabis; në pranga kultivuesi

Goditet një tjetër rast i kultivimit të bimëve narkotike në Malësi të Madhe, arrestohet në flagrancë 1 shtetas dhe procedohet në gjendje të lirë 1 tjetër. Burime nga policia bëjnë me dije se në fshatin Vuçë të Malësisë së Madhe, në vendin e quajtur ““Lugu i Mollës”, ambient i hapur i administruar nga shtetasi Smajl Vuçaj, gjatë kontrollit të territorit, në 1 parcele me sipërfaqe 225 m2, u gjetën të kultivuara dhe asgjësuan 180 bimë narkotike me gjatësi 2 cm deri 5cm.

Për këtë rast u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit Smajl Vuçaj, 64 vjeç, lindur në fshatin Vuçë dhe banues në Koplik, Malësi e Madhe. Gjithashtu u procedua ne gjendje të lirë shtetasi P. M, 71 vjeç, banues në fshatin Vuçë, Malësi e Madhe, me detyrë kryeplak i fshatit Vuçë. Materialet i kaluan Prokurorisë Shkodër për veprat penale “Kultivimi i bimëve narkotike” e “Moskallëzimi i krimit”.

3 qershor 2017