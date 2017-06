Shkarkimet, Gjosha: Në kundërshtim me ligjin, të gjithë do fitojnë dëmshpërblim

Ministrja e Integrimit, Klajda Gjosha përmes një statusi të publikuar në faqen e vet në FB se shkarkimet e punonjësve të administratës ditëve të fundit janë në kundërshtim me ligjin, ndërsa paralajmëroi se shumë prej të shkarkuarve do te fitojne betejen e tyre gjyqesore duke marre demshperblimin e merituar.

Postimi i Klajda Gjosha

Eshte per te ardhur keq qe nje reforme madhore per procesin e integrimit europian te vendit, po zhbehet çdo sekonde duke shkaktuar jo vetem nje shperqendrim te detyrave dhe pergjegjesive qe ka administrata, por duke u shoqeruar gjithashtu me mosrespektim te thelle te procedurave ligjore per shkarkimin e çdo punonjesi nga detyra.

Procesi i integrimit eshte i qytetareve ndaj sot me duhet t’i qendroj perkrah te gjithe atyre qe punojne me perkushtim per kete proces. Eshte njera ane te ndeshkosh nje punonjes te administrates per pjesemarrje ne veprimtari politike dhe eshte nje gje komplet tjeter, te mos respektosh procedurat ligjore per ta liruar ate nga detyra. Çdo punonjes ka te drejten e tij te njoftohet per nisjen e procedurave te shkarkimit bazuar mbi faktet, ashtu sikurse ka te drejten qe i jep ligji per te dhene provat dhe faktet qe mund te kundershtojne kete vendim.

Une kam bindjen se shume prej tyre do te fitojne betejen e tyre gjyqesore duke marre demshperblimin e merituar, por ne te njejten kohe mendja me shkon te qytetaret e thjeshte qe do detyrohen te paguajne kete demshperblim me taksat e tyre, nga xhepi i tyre. Do detyrohen te paguajne inatet dhe marreveshjet e politikes dhe fatkeqesisht edhe padijet e atyre qe drejtojne institucionet tona.

Mungesa e transparences ndaj qytetareve, mos respektimi i ligjit dhe vendosja e prioriteteve partiake perpara prioritetit numer nje qe mbetet qytetari, jane kritere qe e kane penguar Shqiperine te ece ne rrugen e saj Europiane. Uroj te mos ndodhe keshtu edhe kete here, kur jemi fare prane çeljes se negociatave te vendit!

