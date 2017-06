Sulmi në Manchester, Ariana Grande viziton fansat e saj të plagosurit në spital

Babai i një vajze të vogël të plagosur gjatë sulmit terrorist në Manchester tha se vajza e saj ndihet si një rock star pasi takoi Ariana Grande dhe Dukën e Cambridge teksa ende qëndron e shtruar në spital.

Lily Harrison ishte mes qindra njerëzve që mbetën të plagosur kur një kamikaz hodhi veten në erë në arenën e Manchester pas koncertit të Ariana Grande më 22 maj.

Tetëvjeçarja vijon të qëndrojë e shtruar në spital pas një plage të rëndë të marrë në mushkëri gjatë sulmit makabër. Por ajo mori surprizën më të madhe në jetë të premten mbrëma, kur takoi idhullin e saj Ariana Grande e cila mbërri në spitalin e fëmijëve për të vizituar të plagosurit gjatë sulmit në koncertin e saj.

Ariana Grande kishte sjellë dhurata për fansat e saj të rinj, përfshirë edhe 10-vjeçarin, Jaden Farell-Mann, i cili ka pësuar thyerje në të dy këmbët dhe ka kaluar nëpër dy operacione.

Në koncertin e nesërm humanitar “One Love Manchester” do të këndojnë edhe Justin Biber, Miley Cyrus, Katy Perry, Pharrell Williams e të tjerë.

Nga shitja e biletave për koncertin e nesërm do të formohet fondi We Love Manchester, i cili do t’i ndihmoj familjet e goditura dhe viktimat e sulmit.

