Rama: Asnjë plan për bashkëqeverisje me PD-në; s’ka komplot ndaj LSI

Në komunikim e kësaj jave, kryeministri Edi Rama foli për zgjedhjet e 25 qershorit. Ai sqaroi se Partia Socialiste nuk ka asnjë plan për bashkëqeverisje me Partinë Demokratike. Rama u bëri thirrje që të votojnë PS-në, duke theksuar se çdo votë e hedhur për kundërshtarët, është një votë e shkuar dëm.

Gjithashtu ai hodhi poshtë zërat për një komplot kundër LSI-së.

“Kë do bëni kryeministër? Lulin, Petritin, Shpëtimin apo Benin? Asnjë nga ata nuk bëhen dot. Duan vota për të ushqyer partitë.

Edhe 20 ditë për të vendosur në votë se kë do të merrni në punë për të qeverisur. Edhe pak ditë nga Vettingu dhe rruga drejt BE-së.

A do t’i hyjmë në fund reformës së administratës se shtetit? Apo do vazhdojmë kapjen shtetit nga partitë. Këtë e keni në dorë ju që qaheni me të drejtë për administratën. Vetëm ju mund ta shpëtoni

Kemi bërë përpjekje serioze për të bërë shtet. Edhe 20 ditë kemi. Administrata është kthyer në një tepsi që ndahet në disa pjesë nga parti koalicionesh. Duhet të luftojmë me votë, për t’i dhënë fund shtetit-tepsi.

Unë jam gati ta udhëheqë këtë betejë nëse ju do e përdorni votën e 25 qershorit për shtetin. Mos na lini në duart e partive të tjera.

Dhe mos dëgjoni për komplot kundër LSI dhe plane për qeverisjen me PD-në. Pjesën e parë bëmë shumë dhe pjesën e dytë bëmë më shumë. Nuk duam më që në administratën e ardhshme të ndajmë sërish”, deklaroi Rama.

4 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)