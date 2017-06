Terrorizmi nuk i frikëson, yjet mblidhen në Mançester për të kujtuar viktimat

Edhe pse Britania është në gjendje alarmi pas sulmeve terroriste, kjo nuk i ka penguar disa nga yjet botërore që sonte të mblidhen për të kujtuar viktimat e Mançesterit.

Bashkë me Ariana Grande në koncertin e bamirësisë janë edhe Justin Bieber, Miley Cyrus, Take That etj.

Pavarësisht tragjedisë që ndodhi më 22 maj pas koncertit të Ariana Grande, biletat u shitën për 6 minuta.

Të gjithë artistët performojnë falas dhe lekët e mbledhura do të shkojnë për familjet e viktimave.

4 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)