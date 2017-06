Tiranë, 32-vjeçarja kërcënohet me jetë nga një i panjohur

Një 32-vjeçare është kanosur me jetë nga një person i panjohur, policia nis hetimet. Burimet bëjnë me dije se shtetasja B.K, 32 vjeçe ka thënë në polici se ishte duke ecur në rrugën e “Barrikadave”, Tiranë me datë 30 qershor 2017.

Aty është ndaluar nga një person, që e reja pretendon se nuk e njeh dhe është kërcënuar me jetë.

Në dëshminë e dhënë përpara grupit hetimor, 32-vjeçarja ka bërë një përshkrim të kanosësit dhe policia mund të ketë krijuar identikitin e tij. Pas marrjes së kallëzimi, policia është vënë në ndjekje të autorit të kërcënimit.

4 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)