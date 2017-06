Ja kush janë dy nga tre terroristët që sulmuan Londrën

Policia ka publikuar gjeneralitetet e dy nga tre autorëve të sulmit të shtunën në mbrëmje në Londër. Bëhet fjalë për Khuiram Butt dhe Rachid Redouane.

But ishte 27 vjeç dhe sipas hetuesve ishte shefi i celulës xhihadiste. Me origjinë pakistaneze, ai ishte shfaqur në një dokumentar mbi fondmentalistët islamikë të lidhur me Anjem Choudary, një predikues i dënuar me burg. Redouane ishte 30 vjeç dhe thoshte se kishte kombësi të dyfishtë, marokiane dhe libiane.

Khuram But ishte anëtar i grupit islamik al-Muhajiroun, i themeluar nga predikuesi mysliman radikal Anjem Choudary (aktualisht në burg) dhe pastaj i nxjerrë jashtë ligjit nga autoritetet e Mbretërisë së Bashkuar.

Sipas “The Guardian”, vetëm muajin e shkuar, Butt ishte parë në lindje të Londrës duke bërë fushatë kundër pjesëmarrjes së myslimanëve në zgjedhjet politike të 8 qershorit.

Familja e tij është me origjinë nga Jhelum, një qytezë pakistaneze e Punxhabit dhe mendohet se 27-vjeçari është rritur në Britani, ku është bërë një tifoz i thekur i Arsenalit: ai ishte një terroristi që mbante fanellën e ekipit londinez veshur natën e sulmit.

5 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)