Kinë, mesfushori Tiote vdes në stërvitje pas një sulmi në zemër

Bota e futbollit qan Cheik Tiote. Ish-mesfushori 31-vjeçar i Njukasëllit, ka vdekur për shkak të një ataku kardiak që e ka goditur pas stërbitjes me Beijing Enterprises. Lojtari nga Bregu i Fildishtë është shembur në tokë dhe u transportua me urgjencë në spital, por as kjo nuk nuk mjaftoi për t’i shpëtuar jetën.

Sipas burimeve të, mesfushori afrikan , i cili në shkurt la Njukasëllin për të shkuar në KInë, po stërvitej me Beijingun kur pati një shqetësim dhe më pas pësoi sulmin në zemër. Konfirmimi vjen edhe nga menaxheri i tij, Emanuele Paladino. “Me trishtim të thellë konfirmoj që Cheik ka vdekur pas një problemi kardiak”.

Kanë qenë të menjëhershme mesazhet e ngushëllimit nga dia ish-shokë të ekipit të Tiotes në kohën e Njukasëllit, si Demba Ba dhe Jonas Gitierrez.

5 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)