Makina përplaset me zetorin në Divjakë, një person në gjendje të rëndë

Përplasja e një makine me një zetor në Divjakë, ka bërë që një person të ndodhet në gjendje kritike. Rreth orës 15:53 të ditës së sotme, në qytetin e Divjakës, A.Ç., 25 vjeç, banues në fshatin Mëlçias, Divjakë duke drejtuar mjetit tip Fiat, me targa AA 486 MI është përplasur me një zetor që drejtohej nga F.B., 60 vjeç, banues në fshatin Bishqethëm, Lushnjë.

Për pasojë drejtuesi i zetorit ndodhet në spitalin e Lushnjes në gjendje të rëndë shëndetësore, ndërkohë 25- vjeçari u shoqërua në polici. Aktualisht vijojnë hetimet për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.

5 qershor 2017 (gazeta-shqip.com)