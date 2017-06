Sherr me thika në Tiranë, plagoset transvestiti Anxhela

Një sherr me thika i ndodhur mbrëmjen e djeshme në Tiranë, është përmbyllur me plagosjen e transvestit Anxhela. Gjithçka ka ndodhur në orët e vona të së dielës në rrugën “Xhorxh Bush” në Tiranë, ku Anxhela emri i vërtetë i së cilit është Fatjon Hoxha, ka marrë dy goditje me thikë.

Ai është dërguar në spital për marrjen e ndihmës së nevojshme, ndërsa ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sakaq një person rreth të 30-ve është i dyshuar për ngjarjen, ndërkohë që policia po heton për të zbuluar më shumë mbi çfarë ka ndodhur. Kujtojmë se disa kohë më parë Anxhela tentoi vetëvrasjen

5 qershor 2017 (gazeta-shqip.com)