Sulmi në Londër, duke vapuar me birrë në dorë!

Në arrati nga atentati në “London Bridge” me gotën e birrës në dorë. Fotoja, e publikuar në rrjetet sociale, është kthyer në simbol të përgjigjes britanike ndaj terrorit.

“Ja pse ISIS nuk do të fitojë asnjëherë”, – lexohet në foton që shfaq një të ri me xhinse dhe atlete, i cili vrapon së bashku me të tjerë, por pa e lëshuar birrën nga dora.

“Nazistët dhe IRA-s e provuan dhe nuk ia dolën”. Ka nga ata që bëjnë ironi për çështje parash me foton: “Një gotë birrë në Londër kushton 6 stërlina, ky djalosh nuk ka pranuar që sulmet ta pengonin ta shijonte. Respekt për veprimin!”.

5 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)