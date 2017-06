Kombëtarja e femrave humbet miqësoren me Slloveninë

Kombëtarja shqiptare e femrave u mund 2-0 nga Sllovenia në miqësoren e luajtur në “Elbasan Arena”. Trajneri Armir Grima e kishte zgjedhur këtë miqësore për të provuar skuadrën për eliminatoret e Botërorit që startojnë në muajin shtator përballë Zvicrës.

Përballë një rivali më cilësorë, vajzat kuqezi u përpoqën të japin më të mirën e tyre dhe për 45 minuta madje mundën të mbanin të paprekur portën, përpara se sllovenet të kalonin në epërsi me golin e Zervit me 11-metërsh në minutën e dytë shtesë së pjesës së parë. Në fillimin e pjesës së dytë sllovenet ishin dukshëm më superiore dhe arritën të shënonin dhe golin e dytë në të 67-të me Krajlin, që shfrytëzoi mjaft mirë një çarje të mbrojtjes kuqezi.

Në minutën e 89-të Shqipëria pati mundësinë për të shkurtuar diferencën me anë të kapitenes Rrahmani, por kjo e fundit nuk u tregua e saktë nga pika e bardhë e penalltisë. Gjithsesi ky test mund të konsiderohet i rëndësishëm për Shqipërinë duke qenë se Sllovenia është një skuadër e ngjashme në lojë me dy rivalet e para në grup të vajzave kuqezi, Zvicrën dhe Bjellorusinë.

6 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)