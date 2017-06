Meta: Rama e Basha karagjozë, LSI forcë e parë kundër oligarkisë

Ish-kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe presidenti i zgjedhur, Ilir Meta në fjalën e tij para mbështetësve të LSI në Shkodër shprehu edhe një herë bindjes se LSI do të dalë forcë e parë në zgjedhjet e 25 qershorit pasi sipas tij shqiptarët janë njohur nga politika e vjetër dhe politikanët karagjozë, duke iu referuar këtu kryeministrit Edi Rama dhe kryedemokratit Lulzim Basha.

“Shkodra e ka marrë vendimin, LSI do jetë forcë e parë. Shkodranët, mes Ramës dhe Vasilit, zgjedhin Vasilin për kryeministër, ndërsa mes Bashës dhe Vasilit, po prapë zgjedhin Petrit Vasilin për kryeministër, – shpreh Meta. – Nuk ka më kohë Shqipëria dhe Shkodran për të humbur me këta karagjozë. Nuk ka kohë për të humbur me ‘Tomin dhe me Xherin’”. – tha ai.

“LSI forcë e parë sepse Shkodra dhe gjithë Shqipëria ua piu lëngun Tomit dhe Xherrit. Shkodra dhe Shqipëria nuk ka më kohë për të humbur me këta karagjozë. Nuk ka më kohë për t’u besuar të pabesëve. Vota më 25 qershor, për rininë dhe kundër oligarkisë”, tha Meta.

6 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)