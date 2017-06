Rama demokratëve të Hasit: Votoni nr.2; keni edhe PD edhe PS

Kryeministri Edi Rama vijoi fushatën elektorale në Has. Rama sulmoi PD duke deklaruar se në listën e saj për Kukësin nuk ka asnjë vajzë apo grua dhe e njëjta gjë ka ndodhur edhe në 5 qarqe të tjera, gjë për të cilën sipas Ramës, PD është gjobitur nga KQZ.

“Në skuadrën e Partisë Demokratike për të ndërtuar një Republikë të re, nuk ka vend për asnjë grua, asnjë vajzë nga Hasi nga Kukësi, Tropoja. Në 5 qarqe të Republikës së re nuk kanë përfaqësim për gratë.

PD ka shkelur ligjin me këtë. Kjo është shumë e rëndësishme që çdo grua të harrojë se çfarë partish ka për zemër dhe të bashkohet për t’i dhënë një mesazh shumë të qartë PD dhe të gjitha atyre partive që tentojnë të përjashtojnë gratë dhe vajzat”, tha Rama.

Duke iu përgjigjur një grupi simpatizantësh të PD, të cilët kishin shpalosur flamuj të kësaj partie teksa ndiqnin mitingun e PS nga selia e demokratëve në Has, Rama iu kërkoi që të mos e çojnë votën dëm duke votuar nr. 6 (PD), por të votojnë nr. 2 (PS), pasi kështu sipas tij do të mund të kenë edhe PS dhe PD

“Ti që më bërtet që aty, mos më bërtit se i thashë Lulit. Votoni numrin 2. Duke votua 6, e çoni votën kot. Dhe në fund fare fitoni ca deputetë të PD-së në opozitë. Duke votuar 2 votoni PS-në, keni dhe PD-në. Prandaj mos na turpëroni. Ju më keni borxh mua. Kush ua nxori Lulin nga çadra? Ua nxora unë.

Po të mos e kisha nxjerrë unë do e kishit me rroba banje në bulevard dhe do kërkonte ujë”, tha Rama.

6 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)