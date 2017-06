Sezoni turistik, qytetarët e Durrësit ankohen për ujin e pijshëm

Me nisjen e sezonit turistik, qytetaret dhe bizneset në Durrës ankohen për furnizimin me ujë të pijshëm, në zonën e plazhit.

“Shoqëria me kapacitetet aktuale ka pasur problematika të vazhdueshme për këtë zonë gjatë periudhës turistike dhe ne na është premtuar që në fund të muajit maj të merrej në dorë një investim i ri me fondet e buxhetit të shtetit që do të ndikojë dukshëm në përmirësimin e cilësisë me 140 m3/s. Shoqëria jonë ka marrë të gjitha masat e duhura për realizimin e këtij investimi brenda kohës dhe të mos krijoje pengesa në mbarëvajtjen e sezonit turistik”, thotë Stela Nenada, koordinatore e projektit ne UKD.

Ky investim që kap vlerën e 170 milion lek të reja pritet t’u shërbejë mbi 21 000 banorë rezidentë gjatë gjithë vitit ne plazh, si dhe pushuesve të shumtë që frekuentojnë këtë pjesëe të bregdetit të Adriatikut.

6 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com) T.CH