Fiks Fare, avokati mashtron me 200 mijë lekë qytetarin

Astrit Braushaj, banor i komunitetit rom, u ankua në “Fiks Fare” se ka paguar një avokat që ta ndihmojë për të liruar të birin nga burgu, i cili është arrestuar me 0.7 gramë kanabis duke tentuar të hyjë në burg për të takuar një shokun e tij. Por avokati nuk e ka ndihmuar dhe nuk ia kthen paratë, duke e mbajtur me mashtrime.

Braushaj tha se i ka dhënë avokatit Kujtim Cakrani rreth 2 mijë euro dhe avokati e zvarrit, nuk i kthen paratë dhe nuk e përfaqëson në gjykatë. Konkretisht, ai tha se i ka dhënë 200 euro për përfaqësimin në një seancë të cilën e ka bërë, 500 mijë lekë për kryerjen e disa analizave për kanabisin dhe 1 milion e 500 mijë lekë për ta nxjerrë brenda dy javësh.

Fillimisht avokati i ka kërkuar 2 mijë euro që t’ia nxirrte të birin nga burgu në mes të muajit mars. Pas bisedimeve kanë rënë në ujdi dhe kanë vendosur pazarin për 2 milionë lekë. Fillimisht, ai i ka dhënë 500 euro dhe më pas 1 milion e 500 mijë lekë.

Pas ankesës pranë stafit të emisionit investigativ, qytetari shkoi dhe takoi avokatin Kujtim Cakrani, të cilit i tha sesi mund t’ia bëjnë për të ndihmuar djalin që është në burg. Avokati i tha se do flasë me prokurorin dhe do e telefonojë.

Por, duke qenë se avokati nuk e telefonoi, qytetari shkoi sërish në takim me të. Edhe në takimin e dytë, avokati i tha se do e zgjidhë, pasi e ka takuar prokurorin vetëm në seancë gjyqësore dhe nuk ka folur më gjatë më të.

Dy ditë pas takimit të dytë, qytetari shkoi sërish tek avokati dhe kërkoi shpjegime se çfarë po bëhet më çështjen e tij. Duke parë zvarritjen, ai i kërkoi juristit që t’i kthente paratë. Në këto kushte, avokati i tha se nuk i ka paratë pasi ia ka kthyer ato. Kur qytetari e pyeti se kur ia kishte kthyer, avokati i tha se ia kishte dhënë bashkëshortes së tij.

Por qytetari nuk u dorëzua me kaq. Ai shkoi dhe mori bashkëshorten për ballafaqim te avokati dhe i kërkoi shpjegime se kur ia ka dhënë paratë asaj. Në këtë kohë, avokati ndryshoi variant dhe i tha se paratë ia kishte dhënë sekretarja e tij.

Madje, sekretarja vijoi me këtë variant dhe e përforcoi me faktin se kishin qenë burrë e grua bashkë kur kishin marrë paratë. Më pas, avokati dhe sekretarja, duke mos dashur të jepnin më shumë përgjigje për qytetarin u larguan duke u shprehur se kishin një gjyq.

Por, odiseja nuk u mbyll me kaq. Pas disa orësh nga realizimi i takimit të katërt dhe të fundit mes qytetarit dhe avokatit, ky i fundit iu drejtua policisë dhe e kallëzoi Astrit Braushajn për kërcënim. Policia e shoqëroi, duke i marrë një deklaratë. Ndërkohë që qytetari kërkoi të bënte kallëzim për avokatin për mashtrim, oficeri i policisë nuk pranoi t’ia merrte dhe sipas qytetarit i kishte thënë se duhet të kalonin 24 orë.

Pasi doli nga komisariati, qytetari tregoi për Fiks Fare se çfarë ka ndodhur dhe bashkë me gazetarin iu drejtua sërish policisë për të pyetur pse nuk regjistrohet kallëzimi i tij. Këtë herë policia pranoi dhe deklaroi se kallëzimi mund të bëhej që atë ditë, ose qytetari mund të vinte të nesërmen bashkë me avokatin.

Të premten, qytetari bëri në seksionin e antikrimit ekonomik në Drejtorinë e Policisë Fier kallëzim për mashtrim ndaj avokatit. Pas kësaj, Fiks Fare telefonoi dhe avokatin Kujtim Cakrani, i cili mohoi t’i ketë marrë para qytetarit Astrit Braushaj.

Pra, ndonëse në takimet me qytetarin ai pretendonte se ia kishte kthyer paratë, në bisedën telefonike me gazetarët e Fiks Fare, ai tha se i kishte marrë vetëm 200 mijë lekë, pasi e kishte përfaqësuar në Gjykatën e Apelit në Vlorë dhe nuk i kishte marrë të tjera, pavarësisht se çfarë pretendon ai.

Fiks Fare, për të vërtetuar faktin që qytetari i kishte dhënë paratë avokatit publikoi edhe një video të realizuar nga Braushaj, ku duket qartë që avokati merr paratë dhe i numëron në zyrën e tij, pa plotësuar asnjë dokument dhe i premton qytetarit se do ia nxirrte të birin për dy javë nga burgu, ndërkohë që tashmë kanë kaluar 5 muaj që nga momenti i arrestimit të tij me 0.7 gramë kanabis.

7 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)