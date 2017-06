Kombëtarja, Memushaj: Fitorja me Izraelin largon krizën

Humbja dhe mbi të gjitha paraqitja në miqësoren me Luksemburgun duhet harruar sa më shpejt. Dështimi në testin miqësor ishte i 5 radhazi për Kombëtaren, një rezultat që ka cuar në krizë kuqezinjtë, të cilët përpara kanë sfidën me Izraelin, e vlefshme për eleminatoret e botërorit Rusi 2018.

Mesfushori Ledian Memushaj, me statusin e veteranit në ekip tregon recetën se si ekipi duhet të lërë pas këtë ecuri negative.

“Duhet të mendojmë për ndeshjen me Izraelin. Receta….. një fitore me ta dhe nuk do të dëgjohet më për krizë. Të gjithë ishim të mërzitur, pasi krijuam raste por një humbje ndaj tyre është tragjike. Jam i kënaqur që kjo humbje ndodhi me luksemburgun dhe jo me Izraelin.”

Prej kohësh përflitet për një largim të trajnerit Gianni De Biasi, fjalë të cilat mendohet të kenë cuar në mosimpenjimin e ekipit në ndeshjet e fundit. Megjithatë nuk duket që ecuria negative e skuadrës të jetë si pasojë e largimit të trajnerit. Memushaj pranon se ky është një nga momentet më të vështira në përfaqësuese përsa i përket rezultateve.

“Ka një vit që flitet se trajneri do largohet, por ai është këtu. Këto nuk na interesojnë ne lojtarëve, pasi i takon trajnerit. Ai ka qënë gjithmonë i përqendruar për ne. Me rezultate ky është viti më i vështirë.”

Bindja në skuadër është që Shqipëria në nivel individual por edhe si grup është më lart se Izraeli. Në këtë përfundim nuk bën përjashtim as kapiteni i Peskarës Ledian Memushaj.

“Duhet të tregojmë në fushë që jemi më mirë se Izraeli.”

E ardhmja e 30 vjecarit është ende në dilemë, megjithatë për momentin e ardhmja e Memushajt është sfida me Izraelin.

“Jam me pushime pastaj të shohim…. nuk e di, e rëndësishme është të mbyllim sa më mirë sezonin me kombëtaren pastaj të mendojmë për të tjerat. Lojtarët kanë nevojë të shkojnë të qetë me pushime, të mos mendojnë për futboll”.

7 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)