Meta: Rama e humbi shansin të ishte timonier i mirë, lëreni të jetë pasagjer i LSI

Ish-kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe njëkohësisht presidenti i zgjedhur, Ilir Meta, nga Berati, ku LSI mbajti takimin e radhës elektoral, sulmoi ashpër atë që e cilësoi ish-bashkëkryetarin e tij Edi Rama se po përdor politikisht policinë për t’i bërë presion qytetarëve të Beratit.

Sipas Metës Rama zgjodhi vendin më të gabuar beratin për t’i hapur luftë LSI me shpifje nga më të papranueshme, duke akuzuar këtu drejtuesin e fushatës së PS në Berat, Blendi Klos që sipas tij është një kumarxhi që rri me kriminelë dhe u bën presion njerëzve të mos marrin pjesë në takimet e LSI.

“Është koha që e gjithë Shqipëria të ketë forcë e parë LSI, forcë e parë dhe e paparë sepse është forca e rinisë që i ka futur tmerrin dy partive të oligarkisë. Kush i hoqi gratë socialiste nga gara për t’i zëvendësuar me njerëz të inkriminuar? LSI jo. Ish-bashkëkryetari im zgjodhi vendin më të gabuar, Beratin për t’i hapur luftë LSI me shpifje nga më të papranueshme. Këtu ka pasur harmoni të plotë mes PS dhe LSI. Socialistët e Beratit do të votojnë për LSI, pasi kjo është parti e socialistëve, jo e oligarkëve. Nuk ka pasur gjunjë as Berisha i parë për të nënshtruar popullin e Beratit e jo më këta që nuk mbajnë dot ekuilibrin e tyre, e jo më të trembin Beratin e Skraparin. Kur njeriu pi doping kujton se është i fortë, kur t’u dalë dopingu do kërkojnë falje. LSI e ka fuqinë te rinia e Beratit dhe Shqipërisë. Të rinjtë janë kudo në krye të listave tona, edhe këtu. I bëj thirrje policisë të mos përdoret politikisht nga askush, t’i lënë qytetarët të votojnë paqësisht, sepse ne duam një polici të standardeve evropiane, ndaj s’mund të rilindin në 2017 praktikat e Gazidedes. Që të jesh timonier duhet të dish të përdorësh edhe frenat. S’e di kush e ka penguar timonierin deri tani se në krah të timonit ka pasur Peleshin. Rama e humbi shansin të ishte timonier i mirë, jepini shansin të jetë pasagjer në autobusin që do të drejtojë LSI”, tha Meta.

7 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)