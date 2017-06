Sekuestrohet 65 kg kanabis në Peqin, katër në pranga

Gjatë një aksioni policor të koduar me emrin “Transportuesi”, policia e Elbasanit ka arrestuar 4 persona, të cilëve iu sekuestrua 65 kg kanabis sativa.

Në pranga kanë rënë

Asllan Muka, 38 vjeç banues në Shijak

Fidel Osma, 23 vjeç banues në Durrës

Amarildo Braçe, 29 vjeç banues në Durrës

Mario Hoxholli, 23 vjeç banues në Durrës

Arrestimi i tyre u bë pasi, gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin BMË X5 me targa AA 006 KY drejtuar nga shtetasi Asllan Muka, në fshatin Lolaj të Njësisë Administrative Përparim të Bashkisë Peqin, u gjet dhe u sekuestrua një sasi e konsiderueshme lënde narkotike e dyshuar kanabis sativa

Nga veprimet hetimore paraprake të kryera nga Specialistët e Sektorit Kundër Narkotikëve rezulton se kjo vepër penale, dyshohet të jetë kryer në bashkëpunim me njëri – tjetrin nga shtetasit; Fidel Osma i cili ka qenë drejtues i automjetit me targa AA 101 MY, Asllan Muka, Amarildo Braçe dhe Mario Hoxholli

Grupi hetimor sekuestroi në cilësinë e provës materiale: 65 kg lëndë narkotike e dyshuar “Cannabis Sativa”; dy automjetet; 5 aparate celularë të markave të ndryshme; 2670 Euro

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan për veprime të mëtejshme për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.

7 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)