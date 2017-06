Selena Gomez transparente në takimin me The Weekend

Kur vjen puna tek moda ajo rrallë gabon.

Por The Weekend me siguri e ka pasur të vështirë të përqendrohet tek ushqimi gjatë darkës me të dashurën e tij, Selena Gomez e cila kishte vendosur të vishet një fustan të zi transparent që i tregonte qartë gjoksin pa reçipeta.

Çifti i të famshmëve janë fotografuar në rrugët e New Yorkut ku këngëtarja 24-vjeçare dukej mjaft sensuale në krah të të dashurit të saj.

7 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)