Kartëmonedhat e reja bëhen gati

Nga fillimi i vitit 2019, Banka e Shqipërisë do të fusë në qarkullim seri të reja të kartëmonedhave me kurs ligjor 200 lekë dhe 5 mijë lekë, të cilat do të kenë elementë të rinj sigurie dhe përmirësime grafike.

Banka e Shqipërisë është emetuesja e vetme e monedhës kombëtare në vend. Si e tillë, ajo kujdeset vazhdimisht që struktura dhe cilësia e parasë në qarkullim të plotësojë në mënyrë dinamike nevojat e tregut, duke u përshtatur me evoluimin e fuqisë blerëse dhe teknologjisë së qarkullimit.

8 qershor 2017 2017 (gazeta-Shqip.com)