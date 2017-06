Shembet manastiri 400-vjeçar në fshatin Dhivër

Manastiri mbi 400-vjeçar i Shën Athanasit në Leshnicën e Poshtme, objekt i kategorisë së parë, rreth 50 km larg Sarandës është shembur. Kisha është e tipit bazilike me një kupolë dhe mbishkrimi në hyrje të tempullit daton nga viti 1797, por banorët vendas këmbëngulin që kjo datë përkon me rindërtimin e dytë dhe se tempulli është shumë më i vjetër. Brenda manastirit muret ishin të zbukuruara me ikona të rrallë që përfaqësojnë një mrekulli të paçmuar kulturore, ndërsa në pjesën veriore të tempullit, ishin ndërtuar qeliza në të cilat jetonin murgjit. Pamjet që tregojnë gjendjen e rrënuar të manastirit janë bërë publike nga gazetari Dhimitër Qiqi nga Saranda.

“Gjithmonë kam respektuar parimet e profesionit, por kurrë ndjenjat e mia”, shkruan gazetari minoritar Qiqi, në Facebookun e tij. Kisha është e tipit bazilike me një kupolë”, tregon ai. Banorët vendas janë shprehur se institucionet përgjegjëse ishin vënë në dijeni dy muaj më parë për gjëndjen e objektit. Fotoja e manastirit po bën xhiro në rrjetet sociale, me akuza ndaj Ministrisë së Kulturës si përgjegjëse për situatën.

Por ka pasur dhe komentues që ia venë fajin sistemit mbi të cilën është operuar me trashëgiminë kulturore këto vite. “Me tmerroi sot kjo foto dhe komentet mbi të.

Sipas komentuesve Ministria e Kultures do të duhej që në vetëm 3.5 vjet pune të restaurojë urgjentisht 600 vjet histori shqiptare e fetare me shkop magjik, të lëna në mëshirë të fatit në 500 vjet turqizëm, 60 vjet diktat komunist dhe 27 vjet rrumpallë e katrahurë demokracie i thënçin”, shkruan Arben Papallopulli.

8 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)