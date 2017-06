BB9, Fotinia kërcënon me prishjen e provës javore, Danjeli e bën

Danjeli duket i dorëzuar përballë ngacmimeve me këngë të Elsamedit dhe del jashtë me Fotininë për t’iu shmangur atij.

Jashtë, Fotinia ja thotë po me këngë, ashtu siç e kërkon prova javore.

“Nuk më interesin as për cigare, as për bukë, as për gjë. Do ta prish provën në sy të të gjithëve”, thotë ajo, por duke i qëndruar strikte rregullave të provës, pra duke i kënduar këto fjalë.

Danjeli thyen rregullat.

“Edhe unë këtë mendim kisha, po nuk doja të thoja. Mua s’po më intereson më”, flet ai normalisht.

Fotinia i thotë të vazhdojë me provën.

“Me melodi, çfarë po thua!”, i kthehet ajo, ndërsa Danjeli ja kthen duke i thënë se po thotë të njëjtën gjë që i tha ajo.

Fotinia i thotë se është keqkuptuar dhe se ajo nuk e kishte vendosur ende për të shkelur rregullin, por do ta bënte atë vetëm nëse vazhdonte ngacmimet Elsamedi.

“Unë po ta vë në dijeni që nëse vazhdon kështu, do ta bëj në sy të të gjithëve”, thotë ajo duke kënduar.

9 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)