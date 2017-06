Koncerti për hapjen e sheshit “Skënderbej”, nga lahutat e veriut deri te vallet e Dropullit

Kjo e shtunë do jetë një ditë feste për kryeqytetin. Bashkia e Tiranës përmes një ceremonie të veçantë do të bëjë hapjen e sheshit “Skënderbej”, i cili do të jetë tërësisht në dispozicion vetëm të këmbësorëve.

Pas gurëve nga të gjitha trojet shqiptare, në skenën e improvizuar në Sheshin “Skënderbej” me rastin e përurimit do të vijnë tingujt e të gjitha trojeve ku jetojnë shqiptarë.

Përmes një postimi në Facebook, kryebashkiaku Erion Veliaj ka zbuluar programin e pasur artistik, ku këngëtarë, valltarë dhe instrumentistë nga të gjithë trojet shqipfolëse do të performojnë para mijëra qytetarëve të ardhur nga qytetet e tjera të Shqipërisë, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë dhe nga diaspora.

Kryeqyteti për disa orë do të festojë në tingujt e këngëve dhe valleve të grupeve të ndryshme, që nga Kori i Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit e deri te Ansambli i Rugovës.

“Fragment nga Eposi i Kreshnikëve”, “Himni Kombëtar”, “Valle e Tiranës”, “Valle e Ansamblit Folklorik të Rugovës”, “Këngë arbëreshe”, “Orkestrale e Mirditës”, do të jenë vetëm disa nga performancat që do të ngjiten në skenën e instaluar në sheshin “Skënderbej” me rastin e inaugurimit të tij.

Programi artistik

Rrjedh në këngë e ligjërime

Performancë me timpanë

“Vallja e dëborës” – Trimat e Jutbinës

“Fragment nga Eposi i Kreshnikëve” – Lahutarët

Performancë “Maj’e Krajit”

Ceremonia e ngritjes së flamurit

Himni Kombëtar – Kori i TKOBAP

Fjalë përshëndetëse e Kryetarit të Bashkisë së Tiranës, z. Erion Veliaj

Fjalë përshëndetëse e Kryeministrit të Shqipërisë, z. Edi Rama

“Besa-Besë” – Grupi i Bënçës Tepelenë

“Janinës ç’i panë sytë” – Performancë e grupeve shqiptare dhe franceze

“Vallja e kaçakëve”

“Tanë Kako Tanë” – Grupi Çam

“Po vijnë krushqit” – Kori i TKOBAP

Fyejt e Gramshit

Valle e Tiranës

“Balada e Konofatit” – Grupi i Kolonjës

Valle e Ansamblit Folklorik të Rugovës

“Vajzë e Valëve” – Grupi i Himarës

Këngë arbëreshe

“Mbeç more shokë mbeç”

Vallja e Osman Takës

Grupi Ergjeria

Kori i Shkodrës

Valle e Dropullit

“Globi Rrotullohet” – Korale

Valle e Devollit Gorarçe – Grupi i fëmijëve të Korçës

Orkestrale e Mirditës

Muzikë nga filmi “Skënderbeu” – Kori dhe orkestra e TKOBAP

9 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)