Rama kundër partive të vogla: Mos i votoni, imponojnë shtetin

Nga Erseka, kryeministri Edi Rama iu bëri thirrje qytetarëve që me 25 qershor të shkojnë në votime jo si tifozë partish, por si njerëz të përgjegjshëm. Ai tha si e duhet dhënë fund fenomenit ku partitë e vogla i përdorin votat për të imponuar shtetin dhe jo për tu shërbyer qytetarëve.

“Partitë e vogla e përdorin votën për të imponuar shtetin. Duhet t’ua heqim administratën e shtetit parive të vogla nga duart. Duhet t’i japim fund kësaj historie shushunjash që ushqehen me gjakun e njerëzve me anë të votës. Do ta kemi ta pamundur. Prandaj me 25 qershor duhet të shkoni në votime për të çliruar veten tuaj nga kthetrat e zyrtarucëve, për t’iu dhënë shërbimin e detyruar; zyrtarëve të korruptuar që iu vënë bizneseve gjoba”, tha Rama.

Më tej ai ka sulmuar kreun e Partisë Demokratike, kur disa javë më parë bënte thirrje për thyerje xhamash e tani thotë se është Kryeministri i Ekonomisë. “Ai nuk k lidhje me punën që duhet për të bërë shtet. Vota për të tjetër është votë për tu dhënë mundësi që të fusin duart në xhepin tuaj, në punët e shtetit tonë, por që s’kanë lidhje me shtetin”, vijoi kreu u Partisë Socialiste.

9 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)