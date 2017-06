Basha në Lezhë e Laç: Ekonomia e rrënuar po shkatërron familjet shqiptare

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha e ndali turin e tij elektoral pasditen e sotme në Lezhë dhe Laç.

Basha shpalosi para simpatizantëve të PD programin ekonomik të Partisë Demokratike, që përshin punësimin dhe uljen e taksave. Sipas Bashës, ekonomia e dobët është një nga faktorët kryesorë të shkatërrimit të familjeve shqiptare.

“Si kryeministër i ri i Republikës së Re, premtoj se shqiptarët do të jenë të barabartë para ligjit dhe do të trajtohen njësoj. Duke nisur me papunësinë, plagën më të madhe të shqiptarëve sot, që ne do t’i japim zgjidhje. Do të rrisim pensionet. Duke nisur nga ky vit rinis ngritja e pensioneve dhe niveli 25 mijë lekë të reja i pensioneve është objektivi ynë brenda 4 viteve të para”, tha Basha para banorëve të Kurbinit.

10 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)