Rama: Po më dridhen gjunjët; ‘Skënderbej’ rilindi, ambicia jonë për Tiranën fitoi

Ka nisur ceremonia e përurimit të sheshit Skënderbej përmes një koncerti të madh festiv me një pjesëmarrje të jashtëzakonshme njerëzish.

U deshën 10 muaj punë intensive për të krijuar një hapësirë pedonale prej 28 mijë metrash katrore. Sheshi “Skënderbej” mori këtë emër në vitin 1913 dhe në një shekull ka pësuar shumë ndryshime.

Koncerti i madh festiv ku pritet të interpretojnë artistë nga të gjitha trevat e Shqipërisë nisi me ngritjen e flamurit kombëtar para shtatores së Skënderbeut dhe këndimin e himnit kombëtar.

Në fjalën e tij me këtë rast kryebashkiaku Erjon Veliaj shprehu kënaqësinë për produktin e muajve të tërë pune intensive për t’u dhënë kryeqytetasve dhe gjithë shqiptarëve një hapësirë të denjë. Veliaj falënderoi të gjithë punonjësit që kontribuuan në ndërtimin e sheshit ‘Skënderbej’, mundi dhe djersa e të cilëve gjithashtu shpërblehet me këtë shesh madhështor, që sipas Veliajt është një nga më të bukurit në botë.

Kryeministri Edi Rama u shpreh se ndihej aq shumë i emocionuar, saqë i dridheshin gjunjët dhe ende nuk mund ta besonte që projekti që kishte menduar për këtë shesh 10 vjet më parë ishte tashmë realitet. Rama falënderoi kryebashkiakun e Tiranës, të cilën e quajti lali Eri që e mori projektin duke e çuar deri në fund

“Hera e parë në jetën time politike që mua më dridhen gjunjët. Do jetë nga fjalimet e pakta që do të jetë i shkurtër. Para disa ditësh kam kaluar në këtë shesh me Lindën. S’i mbaja dot lotët se kam besuar shumë fort se do bëhej. Ka pasur edhe momente kur mendoja se ai nuk do bëhej kurrë. Megjithëse zgjati plot 10 vjet, sheshi rilindi dhe ambicia jonë për Tiranën fitoi. Nuk do ishin këtu sot nëse nuk do kishim lali Erin, të cilit i jam shumë mirënjohës që e rimori projektin dhe e çoi deri në fund. Sot jam njeriu më i lumtur mes shqiptarëve”, tha Rama.

10 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)