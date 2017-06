LSI: Dyshja e këndshme Edi-Luli nuk na trembin dot

Kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Luan Rama ju përgjigj sot akuzave të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike ndaj Lëvizjes Socialiste për Integrim.

Luan Rama tha se PD dhe LSI nuk e trembin dot LSI-së. Ai tha se më 25 qershor do të ndalet qeverisja e kanalizimit .

“Ne jemi të hapur të ballafaqohemi edhe me rilindësit edhe me demokratorilandasit me atë çfarë në ofrojmë si LSI. Kryetari i Rilindjes Edi dhe zëdhënësi i Rilindjes Luli nuk e trembin dot LSI,- tha Luan Rama. – Simpatizantët, anëtarët dhe mbështetësit e shumtë, do t’ia japin përgjigjen kësaj dysheje të këndshme më 25 qershor, ku do të ndahet qeverisja e kabalizimit nga qeverisja jonë e ndershme”.

Ai u ndal në akuzat e fundit që janë bërë ndaj LSI-së dhe Ministrisë së Bujqësisë që drejtohet nga kjo forcë politike.

“Qeveria është përgjegjëse për subvencionin qesharak ndaj bujqësisë. Subvencioni për bujqësinë i qeverise shqiptare 17 milionë euro ne vit! LSI premton heqjen e të gjitha taksave për bujqësinë”,- tha Luan Rama.

Po ashtu ai i ka ftuar PS-PD të ulen në një debat përballë njëri-tjetrit, por ka shkuar më tej, duke e cilësuar Bashën “një shërbëtor të verbër” të Ramës.

Rama premtoi se LSI do hapë 15 mijë vende pune në agrokulturë. “Ne jemi parti e ofertës dhe e zhvillimit ekonomik e bujqësisë”.

